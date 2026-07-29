Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

Caldas destaca el éxito de la conmemoración del Día Internacional dos Avós

Durante toda la jornada, jóvenes y mayores compartieron anécdotas, música y juegos tradicionales

Sandra Rey
29/07/2026 11:57
Participantes en las actividades en el Parque do Maior, en A Tafona
Participantes en las actividades en el Parque do Maior, en A Tafona
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Concello de Caldas destaca la gran acogida de la conmemoración del Día Internacional dos Avós el pasado lunes. Señalan que fue una jornada muy especial, en la que tanto jóvenes como mayores compartieron anécdotas y juegos tradicionales. 

Por la mañana, un grupo de vecinos y vecinas de la tercera edad visitaron la ludoteca municipal para acercarles a los pequeños algunas canciones que sonaban cuando eran jóvenes y contarles cuentos y leyendas sobre Caldas.

Después, ya por la tarde, el Parque do Maior, en A Tafona, fue escenario de los juegos tradicionales, además de una gran merienda.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620