Caldas destaca el éxito de la conmemoración del Día Internacional dos Avós

Participantes en las actividades en el Parque do Maior, en A Tafona Cedida

El Concello de Caldas destaca la gran acogida de la conmemoración del Día Internacional dos Avós el pasado lunes. Señalan que fue una jornada muy especial, en la que tanto jóvenes como mayores compartieron anécdotas y juegos tradicionales.

Por la mañana, un grupo de vecinos y vecinas de la tercera edad visitaron la ludoteca municipal para acercarles a los pequeños algunas canciones que sonaban cuando eran jóvenes y contarles cuentos y leyendas sobre Caldas.

Después, ya por la tarde, el Parque do Maior, en A Tafona, fue escenario de los juegos tradicionales, además de una gran merienda.