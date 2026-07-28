Las Hermanitas del asilo de Caldas defienden ser transparentes desde el principio con el Concello

Asilo Hermanitas Ancianos Desamparados en Caldas de Reis Mónica Ferreirós

Las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, tras el anuncio de que dejarán el asilo de Caldas el próximo 30 de septiembre, defienden que desde el principio fueron transparentes con sus intenciones y que “la atención a las personas residentes en dicho centro sigue siendo su máxima prioridad”.

Así, subrayan su compromiso para asegurar la continuidad en la prestación de los actuales servicios, asegurando que todas las gestiones llevadas a cabo por las Hermanitas para lograr dicho objetivo fueron conocidas desde el principio por el gobierno municipal. “No podía ser de otra manera dado que Congregación y Concello comparten titularidad de dicho hogar”, puntualizan.

Las monjas afirman que han sido reiteradas las ocasiones –ya desde el pasado 2025– en las que se ha instado al alcalde, Jacobo Pérez, a abordar conjuntamente todos aquellos trámites necesarios para que una gerencia privada se haga cargo del asilo. Pese a ello, a día de hoy sigue sin haber un relevo garantizado.

No obstante, las hermanas aseguran que, antes de comunicar su partida al alcalde, mantuvieron un encuento con los representantes legales de la Congregación, familiares de los residentes y trabajadores del centro en el que se les anunció el ofrecimiento de una empresa privada –con amplia trayectoria en el desarrollo de tareas de atención a residencias de personas mayores– para hacerse cargo del asilo. Además, comunicaron que dicha empresa se comprometía a mantener en sus puestos de trabajo a todo el personal que en la actualidad presta servicios en la residencia caldense.

En esta línea, aseguran que en los pasos dados para garantizar la continuidad de la actividad del asilo “no hay irregularidad alguna”, y que todas las gestiones se efectuaron bajo el amparo legal de sus asesores jurídicos y velando por los intereses de los residentes y empleados.

“Las Hermanitas confían en que su objetivo prioritario, que no es otro que le bienestar y la atención a los residentes y sus familias, así como la estabilidad laboral de los trabajadores, sea plenamente compartido por el Concello”, declara.

También, la congregación agradece el esfuerzo y la dedicación de las hermanas que, a día de hoy, siguen trabajando en el asilo. “Su ejemplo de entrega a los ancianos bien merece un justo reconocimiento por parte de la sociedad”.