Caldas exigirá a la Xunta que solucione la falta de plazas en el comedor del CPI Alfonso VII

Fachada del centro educativo Cedida

El Concello de Caldas de Reis se compromete con el ANPA del CPI Plurilingüe Alfonso VII para impulsar una respuesta institucional firme para exigir a las Xunta soluciones ante la falta de plazas suficientes en el comedor del centro educativo.

El gobierno local pedirá que se habilite un tercer turno en el servicio que permita atender todas las solicitudes presentadas para el nuevo curso escolar. Además, reclamará que la Consellería comience a trabajar ya en una ampliación de las instalaciones que responda a las necesidades reales del colegio.

Para el próximo curso se registraron 192 solicitudes para el servicio frente a las 160 plazas disponibles y, según trasladó la propia ANPA, la Consellería de Educación se niega a autorizar un tercer turno argumentando la inversión en las recientes obras., las cuales ya en su momento el Concello advirtió que no respondía a las necesidades reales del centro.

El edil caldense de Educación, Manuel Fariña, subraya que el comedor es un servicio esencial para facilitar la conciliación de las familias y que la planificación educativa debe responder a la realidad de la matrícula del colegio.