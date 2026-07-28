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Caldas

Absuelven a una madre y a su pareja de un delito de abusos sexuales hacia su hija menor

EL TSXG alega incongruencias en los testimonios de la niña, sus hermanos y el padre

Sandra Rey
28/07/2026 14:55
El TSXG tumba un recurso y confirma la declaración de obras no legalizables
Fachada del TSXG
| D. A.
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La sección uno de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) absuelve a una madre y a su pareja de un delito continuado de abusos sexuales hacia su hija menor.

Los hechos probados del fallo exponen que “durante los meses finales de 2021 y hasta el inicio de agosto de 2022” los acusados mantenían una relación sentimental y, durante este periodo, la madre “solía ir con sus tres hijos menores de edad a dormir varias noches a la semana al apartamento” de su pareja, en Caldas de Reis, momentos en los que se habrían dado los presuntos abusos sexuales.

Tras un extenso proceso judicial desde octubre de 2023, y en el que la custodia de los hijos pasó a ser del padre, con fecha de 30 de julio de 2025, la Audiencia Provincial de Pontevedra dictó sentencia condenando a ambos integrantes de la pareja a la pena de cinco años de cárcel, la prohibición de acercarse a la menor a una distancia inferior a los 200 metros, así como comunicarse con ella, y a su indemnización con 9.000 euros.

Ante este fallo, las representaciones procesales de los acusados interpusieron recursos de apelación, el cual el TSXG ha estimado alegando incongruencias en los testimonios de los hijos y su padre.

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