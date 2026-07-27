El PP de Caldas sobre el asilo: “Coma sempre, o goberno vai con atraso”

El asilo que gestional la congregación Hermanitas Ancianos Desamparados en Caldas de Reis Mónica Ferreirós

El portavoz del PP de Caldas, Fernándo Pérez, lamenta la situación que vive actualmente el municipio tras el anuncio de la inminente partida de la congregación das Hermanitas de los Ancianos Desamparados del asilo de Caldas, afirmando que “coma sempre, o goberno municipal vai con moitísimo atraso. Tiñan que mover ficha antes”.

Las monjas anunciaron hace escasos días su intención de dejar el servicio a partir del 30 de septiembre, una decisión que podría suponer dejar en la calle a los cerca de 80 usuarios y usuarias, además de las casi 40 trabajadoras que a día de hoy alberga la instalación.

No obstante, el edil popular subraya que “este tema leva encima da mesa anos”, revelando que el primer comunicado escrito y emitido por las monjas se remonta a mayo de 2024, y que incluso hubo reuniones con el Concello un año antes, “pero parece que se non é escrito, non queda rexistrado”. “Desde esa houbo tempo de sobra para actuar”, declara Pérez.

“Isto non xurdiu o mes pasado. As traballadoras levan tempo avisando”, continúa el portavoz, señalando que la situación se trata de “unha cuestión de humanidade”, ya que gran parte de las trabajadoras ya no se encuentran en condiciones de atender a los usuarios del asilo, ya sea por cuestiones de edad o problemas cognitivos. “Non se trata de problemas económicos polos que o servizo non poida seguir adiante. É porque as monxas xa non poden máis”, sentencia.

Además, revela que fueron varios los intentos previos por parte de las Hermanas de ponerse en contacto con el Concello, pero que no lograron obtener respuesta. Por ese motivo, pese a que les habría gustado que fuese una decisión consensuada, se vieron en la “obligación” de comunicar su inminente partida.

El popular insiste en que no es la primera vez que el gobierno municipal alarga en el tiempo un asunto que se podría zanjar “moito antes” y tiene que buscar una solución a contrarreloj.

En esta línea, expone que el PP defendió desde el principio que lo que se tendría que haber hecho era buscar un terreno, efectuar una concesión a una empresa privada y que esta se encargase de la construcción de un nuevo edificio que albergue el servicio. “O actual xa non sirve porque ten o o tempo que ten, e un servizo moderno hoxe en día non sería viable”, explica.