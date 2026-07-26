Caldas salda a súa débeda coa memoria coa homenaxe á UMD e á democracia
Un monolito recorda xa a primeira reunión clandestina dos militares opositores a Franco no bar O Pinar
Memoria, reparación e dignidade. Sobre estes tres eixos xirou a xornada de divulgación e de homenaxe á Unión Militar Democrática de Galicia (UMD) e a todas as persoas que – dunha ou doutra forma– se opuxeron ao réxime franquista para fixar o camiño cara a democracia. Foi Caldas o lugar escollido no ano 1974 por oito militares que –dende a clandestinidade– tentaron cambiar as cousas dende dentro. Deses oito só un vive, Xosé Fortes. E foi el o que quixo estar presente nun acto de homenaxe organizado polo Concello de Caldas, a asociación cultural Carracedo Fala e o veciño Suso Domínguez. A vila termal saldou así unha débeda coa memoria colocando nun lugar visible –a praza José Sesto Casal– un monolito que é xa historia.
A xornada arrancou cunha clase maxistral a cargo do catedrático en Historia Contemporánea, Lourenzo Fernández Prieto. Xusto a continuación foi o propio Xosé Fortes o que relatou en primeira persoa o vivido. “Eu non era un revolucionario”, comezou. Foron tres feitos históricos – entre eles os cambios sociais do momento e a Revolución dos Cravos en Portugal– “as que fixeron que o fose”. Acabou no cárcere coas consecuencias que iso trouxo tanto para a súa vida como para a da súa familia.
Foi ao fío da unha da tarde cando se procedeu ao descubrimento da placa. Un momento no que interviñeron o propio Xosé Fortes, o miliciano da Revolución dos Cravos, Xosé Vieira, a viúva dun dos militares da UMD, o presidente de Carracedo Fala, Javier Frieiro, e o alcalde de Caldas, Jacobo Pérez.
Ao carón da placa conmemorativa varias fotos históricas lembran que o franquismo se tumbou nas rúas.