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Diario de Arousa

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Caldas

Caldas salda a súa débeda coa memoria coa homenaxe á UMD e á democracia

Un monolito recorda xa a primeira reunión clandestina dos militares opositores a Franco no bar O Pinar

Fátima Frieiro
26/07/2026 18:38
monolito Caldas UMD (2)
O monolito está ubicado na praza José Sesto Casal
Mónica Ferreirós
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Memoria, reparación e dignidade. Sobre estes tres eixos xirou a xornada de divulgación e de homenaxe á Unión Militar Democrática de Galicia (UMD) e a todas as persoas que – dunha ou doutra forma– se opuxeron ao réxime franquista para fixar o camiño cara a democracia. Foi Caldas o lugar escollido no ano 1974 por oito militares que –dende a clandestinidade– tentaron cambiar as cousas dende dentro. Deses oito só un vive, Xosé Fortes. E foi el o que quixo estar presente nun acto de homenaxe organizado polo Concello de Caldas, a asociación cultural Carracedo Fala e o veciño Suso Domínguez. A vila termal saldou así unha débeda coa memoria colocando nun lugar visible –a praza José Sesto Casal– un monolito que é xa historia.

As charlas foron no interior da Praza de Abastos de Caldas
Xosé Fortes e Lourenzo Fernández Prieto protagonizaron as charlas na Praza de Abastos
Mónica Ferreirós

A xornada arrancou cunha clase maxistral a cargo do catedrático en Historia Contemporánea, Lourenzo Fernández Prieto. Xusto a continuación foi o propio Xosé Fortes o que relatou en primeira persoa o vivido. “Eu non era un revolucionario”, comezou. Foron tres feitos históricos – entre eles os cambios sociais do momento e a Revolución dos Cravos en Portugal– “as que fixeron que o fose”. Acabou no cárcere coas consecuencias que iso trouxo tanto para a súa vida como para a da súa familia.

Foi ao fío da unha da tarde cando se procedeu ao descubrimento da placa. Un momento no que interviñeron o propio Xosé Fortes, o miliciano da Revolución dos Cravos, Xosé Vieira, a viúva dun dos militares da UMD, o presidente de Carracedo Fala, Javier Frieiro, e o alcalde de Caldas, Jacobo Pérez.

Ao carón da placa conmemorativa varias fotos históricas lembran que o franquismo se tumbou nas rúas.

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