As monxas do asilo de Caldas anuncian a súa intención de que unha empresa privada asuma o servizo
A congregación das Hermanitas de los Ancianos Desamparados anuncia a súa intención de deixar o servizo a partires do próximo 30 de setembro mentres o Concello traballa para gañar tempo
A congregación das Hermanitas de los Ancianos Desamparados anuncian a súa intención de deixar o servizo no asilo de Caldas a partires do 30 de setembro. O Concello asegura que xa está a traballar para obter toda a información e para garantir a continuidade da actividade no asilo, que conta con preto de 80 usuarios e usuarias, ademais dunhas 40 traballadoras.
Desde a Administración local vaise solicitar á congregación que demore a súa retirada un tempo, para poder aclarar todas as cuestións xurídicas necesarias.
O alcalde, Jacobo Pérez, convocou hoxe unha Xunta de Voceiros para informar aos grupos da Corporación local sobre esta situación. O rexedor recoñeceu que o feito de poñer unha data límite tan próxima por parte das Hermanitas de los Ancianos Desamparados “colleunos por sorpresa”, despois de que o pasado mes de maio se lles explicase aos responsables que o Concello, ao non contar aínda con secretario municipal e asesor xurídico, precisaba de certa marxe para elaborar todos os informes que garantan a legalidade da continuidade do servizo.
“Para nós é unha prioridade salvagardar os postos de traballo e os coidados que reciben as usuarias e usuarios do asilo e, ante esta situación, imos traballar contrarreloxo e poñer todo da nosa parte”, sinalou Pérez Gulín, que confirmou que o Concello xa solicitou axuda aos servizos xurídicos da Deputación de Pontevedra para axilizar a tramitación.