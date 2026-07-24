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Diario de Arousa

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Caldas

As monxas do asilo de Caldas  anuncian a súa intención de que unha empresa privada asuma o servizo 

A congregación das Hermanitas de los Ancianos Desamparados anuncia a súa intención de deixar o servizo a partires do próximo 30 de setembro mentres o Concello traballa para gañar tempo

Fátima Pérez
24/07/2026 15:19
Asilo Hermanitas Ancianos Desamparados en Caldas de Reis
Asilo Hermanitas Ancianos Desamparados en Caldas de Reis
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A congregación das Hermanitas de los Ancianos Desamparados anuncian a súa intención de deixar o servizo no asilo de Caldas a partires do 30 de setembro. O  Concello asegura que xa está a traballar para obter toda a información e para garantir a continuidade da actividade no asilo, que conta con preto de 80 usuarios e usuarias, ademais dunhas 40 traballadoras.

Desde a Administración local vaise solicitar á congregación que demore a súa retirada un tempo, para poder aclarar todas as cuestións xurídicas necesarias.

O alcalde, Jacobo Pérez, convocou hoxe unha Xunta de Voceiros para informar aos grupos da Corporación local sobre esta situación. O rexedor recoñeceu que o feito de poñer unha data límite tan próxima por parte das Hermanitas de los Ancianos Desamparados “colleunos por sorpresa”, despois de que o pasado mes de maio se lles explicase aos responsables que o Concello, ao non contar aínda con secretario municipal e asesor xurídico, precisaba de certa marxe para elaborar todos os informes que garantan a legalidade da continuidade do servizo.

“Para nós é unha prioridade salvagardar os postos de traballo e os coidados que reciben as usuarias e usuarios do asilo e, ante esta situación, imos traballar contrarreloxo e poñer todo da nosa parte”, sinalou Pérez Gulín, que confirmou que o Concello xa solicitou axuda aos servizos xurídicos da Deputación de Pontevedra para axilizar a tramitación.

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