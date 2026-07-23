La depuradora de Carracedo sufre demoras por la falta de entrega de materiales

Primeros trabajos en la depuradora de Carracedo Cedida

El Concello asegura que le hará un requerimiento a la empresa adjudicataria para que finalicen los trabajos en la depuradora de Carracedo. El gobierno contaba con poner a funcionar esta nueva Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) en verano y aunque los trabajos están prácticamente finalizados, reconocen que unos retrasos en la entrega de materiales, han condicionado las obras en estas últimas semanas y no han permitido, por el momento, que la depuradora comience a prestar servicio.

“Están pendientes de colocar los portales y una vez que quede cerrado todo el perímetro podrán meter las bombas de depuración”, explica el alcalde caldense, Jacobo Pérez. El problema es que parece que los responsables de entregar estos portales se retrasaron y de esta forma no se puede dar por finalizada la construcción.

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Pérez asegura que “la dirección de obra está encima de ellos para que pueda estar todo listo cuanto antes”, pero aclara también que se le hará un requerimiento a la empresa para poner a funcionar cuanto antes una estación clave que garantizará el tratamiento de aguas residuales a vecinos y vecinas de los lugares de Cortiñas, Casalderrique, O Gorgullón, y O Fieitoso.