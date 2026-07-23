Caldas ya tiene contratado escenario para el río, pero sigue sin respuesta de la Xunta

A falta de dos semanas para arrancar en Caldas las Festas Patronais de San Roque, el Concello continúa a la espera de la respuesta de la Xunta a su requerimiento para instalar, un año más y tras la polémica que generó, el escenario en el río.

El teniente de alcalde, Manuel Fariña, señala que “non hai nada que poida impedir a súa instalación”, ya que considera que se cumplen todas las normativas. Así, el pasado mes de abril, informó que Augas de Galicia había rechazado su propuesta para instalar el palco en el Umia por “supostos riscos ambientais”, sin embargo continuó con su propósito y entregó de nuevo la documentación para autorizar esta instalación.

Sanción en 2024

Pese a que la Xunta no ha respondido por el momento, Fariña considera que no debería haber motivo para denegar esta autorización. “Se non responderon entendo que é porque non hai nada que dicir”, apunta el edil. Sin embargo, en el 2024 la situación fue similar ya que la Xunta de Galicia rechazó la solicitud “no último momento” y esto provocó que el Concello caldense fuera sancionado por Augas de Galicia con una multa de 1.500 euros.

El nacionalista explica que todo está ya contratado, tanto el escenario como la producción de sonido, por lo que, una vez más, el escenario se instalará en el Umia, pero por el momento sin una autorización clara por parte del ente autonómico.

En cuanto a los espectáculos musicales, también están cerrados para las fiestas de San Roque y el Concello asegura que “en cuestión de días” comunicará toda la programación festiva.