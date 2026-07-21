El PP confirma a candidatura de Fernando Pérez á alcaldía de Caldas
O presidente provincial do PP de Pontevedra, Luis López, destacou hoxe a fortaleza, unidade, claridade de ideas e seriedade da alternativa gañadora do PP de Caldas de Reis, encabezada por Fernando Pérez, como claro exemplo dos moitos proxectos populares da provincia que alcanzarán os seus gobernos locais tras as municipais de 2027.
“Caldas de Reis é un concello moi importante, ao que o goberno do PSOE ten abandonado desde hai moitos anos e no que hai uns fortes aires de cambio tanto pola febleza dos socialistas como polo grandísimo proxecto, caracterizado pola cercanía coa xente e liderado por Fernando Pérez, que ten o PP e que vai rematar, dentro de dez meses, cun novo goberno que precisan os caldenses”, manifestou o máximo responsable do partido na xunta directiva provincial.
“Gustaríanos gobernar en alomenos máis do 50% dos concellos da provincia, o que se traduce en alomenos 31, pero non nos poñemos límites porque somos o único partido que, de verdade, sae a gañar en todos os municipios, tal e como demostramos á última vez que se votou, nas pasadas autonómicas, onde acadamos a vitoria en 54 dos 61 concellos”, destacó el presidente provincial.