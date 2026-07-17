O Fogar do Maior certifica el éxito con sus 390 integrantes

Algunas de las personas que formaron parte del Fogar do Maior este curso Cedida

Caldas inauguró el pasado 8 de noviembre su nuevo Fogar do Maior en el Camiño Sardanela, un proyecto que el gobierno local situó desde su llegada a la alcaldía como máxima prioridad para garantizar una mayor calidad de vida para los vecinos de la tercera edad. Desde su apertura, el espacio acogió este curso a un total de 390 participantes.

La mayor parte, unos 350, formaron parte de más de una de las actividades programadas, lo que, según el Concello, reafirma el éxito de estas propuestas. Entre las más demandadas figuraron Estimulación Cognitiva, Gimnasia de Mantenimiento, Pilates, Gimnasia Abdominal Hipopresiva, Nuevas Tecnologías, Cestería y Natación Terapéutica. También tuvieron una muy buena acogida los cursos de elaboración de artículos de cuero, jabones artesanales, broches de madera, risoterapia y charlas sobre salud.

Mirando al próximo curso

O Fogar do Maior celebró un acto de clausura del curso este mes de julio que incluyó un almuerzo, baile y el reparto de diplomas acreditativos para los asistentes. El alcalde, Jacobo Pérez, aseguró que el departamento de Benestar Social ya está trabajando en la programación para el próximo curso. “Trataremos de incorporar as suxestións que nos achegan os maiores, para continuar mellorando as prestacións que se ofrecen nestas instalacións, cuxa apertura supuxeron un fito para o noso concello e que son un referente en toda a bisbarra”, apuntó el regidor de la villa.

Día de los Abuelos

Para seguir poniendo en el centro a las personas mayores, el Concello celebrará el próximo lunes 27 de julio el Día de los Abuelos con una jornada que arrancará ya por la mañana con una visita a la Ludoteca municipal, para compartir cuentos y leyendas sobre Caldas con los más pequeños. A partir de las 19:00 horas la fiesta se desplazará al Parque del Mayor, en A Tafona, donde se organizarán juegos populares y donde habrá también animación musical, merienda y muchas sorpresas para todas las personas asistentes.