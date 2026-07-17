La música de la Banda de Caldas que viajará a Kerkrade sonará en el Botánico

La Banda Municipal de Música de Caldas en concierto Cedida

La Banda de Música de Caldas y la Agrupación Musical do Rosal envolverán mañana de música el Xardín Botánico en la XX Xuntanza de Bandas de Música Populares Vila de Caldas de Reis a las 19:30 horas. Esta cita no solo será especial por la calidad artística que manejan las agrupaciones, sino porque además en ella se interpretarán los temas que se llevarán al World Music Contest en Kerkrade (Países Bajos) el próximo 30 de julio.

Tanto la banda de Caldas como la de O Rosal fueron seleccionadas este año para participar en las que serán las “Olimpiadas de la Música de Viento”. Concretamente estas dos agrupaciones actuarán en la Concert Division y serán además las únicas que representarán a España en esta sección del certamen. “Yo soy de los que ve siempre la botella medio llena, pero esta vez va a ser muy complicado”, apunta el presidente de la Banda, José Luis Vázquez ‘Cote’, y es que aunque confía plenamente en sus músicos, también es consciente del nivel en el que competirán.

Una gran oportunidad

Este reto mayúsculo supone también mayor presión para todos los participantes, sin embargo, Cote insiste en que estas oportunidades hay que aprovecharla y es aquí donde sus músicos demuestran su valía. “Cuando ganamos en Valencia hace unos años el más nervioso era yo, los chavales me dieron una lección porque tocaron mejor que nunca. Ahora a Kerkrade vamos porque esta gente busca ser profesional y para ello hay que participar en los mundiales”, señala el presidente.

22 horas de viaje

Los caldenses partirán hacia Bélgica -donde se alojarán- en autobús el próximo 30 de julio, la previsión es llegar el día 31 para completar un último ensayo antes de descansar. El 1 de agosto se subirán al escenario a las 16:00 horas para sacar lo mejor de sí y el domingo se conocerá el veredicto final del jurado. “Sabemos que va a ser un viaje muy cansado porque tenemos 22 horas por delante, pero con ilusión todo se puede”, explica Cote. En los autobuses viajarán en total 120 personas entre músicos, familiares y otros miembros de la banda.

“Será un viaje muy cansado, tenemos 22 horas por delante, pero con ilusión todo se puede”

La financiación fue uno de los principales objetivos desde que supieron que estaban admitidos en el certamen. Desde ese mismo momento solicitaron el apoyo económico de las administraciones y finalmente la Diputación de Pontevedra anunció una partida de 15.000 euros para sufragar gastos. Con todo la banda insiste en que han tenido que hacer un gran esfuerzo porque fueron muchos los gastos a asumir entre alojamiento, desplazamiento y dietas de los cerca de 50 músicos y sus acompañantes.

La Banda de Caldas sigue sumando financiación para sufragar el gran reto internacional de Kerkrade Más información

Ahora, a falta de dos semana para emprender la aventura internacional, la agrupación de Caldas calentará mañana sus instrumentos en la XX Xuntanza de Bandas y el 25 de julio lo hará con otro pequeño concierto en Lalín. Después solo quedará soñar y disfrutar, porque “lo más importante es que Caldas competirá contra los grandes”.