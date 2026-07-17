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Caldas

La Asociación Mulleres Rurais celebra mañana a su patrona, Santa Mariña de Carracedo

Fátima Pérez
17/07/2026 08:35
Mulleres Rurais celebra su patrona, Santa Mariña de Carracedo
Mulleres Rurais celebra su patrona, Santa Mariña de Carracedo
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La Asociación de Mulleres Rurais Santa Mariña de Carracedo celebrará mañana, sábado 18 de julio, su día grande en honor a la patrona Santa Mariña. Tal y como manda la tradición las alfombras florales cubrirán las calles de la parroquia para acoger los actos de celebración de la jornada en Caldas.

Así, a las 10:00 horas se celebrará una primera misa solemne. A las 13:00 horas tendrá lugar la segunda liturgia y, posteriormente, una procesión que contará con el acompañamiento de un grupo de gaiteiros y una sesión vermuth con pinchos gratuitos para todo el público por parte de la asociación de Mulleres Rurais Santa Mariña de Carracedo.

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El domingo será el turno de la festividad del Carmen y el lunes de San Roque. 

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