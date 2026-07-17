La Asociación Mulleres Rurais celebra mañana a su patrona, Santa Mariña de Carracedo

Mulleres Rurais celebra su patrona, Santa Mariña de Carracedo Cedida

La Asociación de Mulleres Rurais Santa Mariña de Carracedo celebrará mañana, sábado 18 de julio, su día grande en honor a la patrona Santa Mariña. Tal y como manda la tradición las alfombras florales cubrirán las calles de la parroquia para acoger los actos de celebración de la jornada en Caldas.

Así, a las 10:00 horas se celebrará una primera misa solemne. A las 13:00 horas tendrá lugar la segunda liturgia y, posteriormente, una procesión que contará con el acompañamiento de un grupo de gaiteiros y una sesión vermuth con pinchos gratuitos para todo el público por parte de la asociación de Mulleres Rurais Santa Mariña de Carracedo.

Carracedo se prepara para un fin de semana de celebraciones con el Carmen y San Roque Más información

El domingo será el turno de la festividad del Carmen y el lunes de San Roque.