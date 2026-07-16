Fariña critica la obra de la Xunta para ampliar el comedor del CPI Alfonso VII: “Quedouse curta”

El CPI Plurilingüe Alfonso VII, en Caldas Cedida

El Concello de Caldas acusa a la Xunta de haberse quedado “moi curta” con la ampliación del comedor del CPI Plurilingüe Alfonso VII y reclama a la Consellería de Educación que rectifique para dar respuesta a las necesidades reales de la comunidad educativa.

El teniente de alcalde, Manuel Fariña, recuerda que el Concello planteó una solución que consistía en la construcción de unos módulos anexos al comedor existente en los terrenos disponibles del centro educativo. Sin embargo, el edil critica ahora que el gobierno autonómico optara por una ampliación insuficiente, adaptando los vestuarios del pabellón escolar. “Xa coa primeira matrícula deste curso demóstrase que esa actuación foi insuficiente, un claro parche”, apunta Fariña.

El nacionalista explica que la Consellería solicitó a la administración local un informe sobre la viabilidad urbanística para construir dichos módulos algo a lo que el Concello respondió asegurando que era apta. “A Xunta tiña enriba da mesa unha alternativa para facer unha ampliación pensada para o futuro e decidiu non aproveitala”, critica.

192 solicitudes de comedor para 160 plazas

Las denuncias del Concello llegan después de que la propia ANPA del centro trasladara a la Consellería de Educación en los últimos días que para el curso 2026-2027 existen 192 solicitudes de comedor para solo 160 plazas, por lo que habría que dejar a niños y niñas del centro sin acceso a este servicio de conciliación.

“Non estamos ante un incremento inesperado do alumnado, senón ante unha necesidade coñecida. A Xunta tivo tempo para planificar unha ampliación acorde coa realidade do centro”, sentenció el teniente de alcalde.