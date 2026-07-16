Carracedo se prepara para un fin de semana de celebraciones con el Carmen y San Roque

La Banda de Música de Caldas de Reis Cedida

La parroquia de Carracedo, en Caldas de Reis, se prepara para celebrar un fin de semana marcado por las celebraciones con la festividad del Carmen, este domingo 19 de julio, y San Roque el próximo lunes día 20.

La programación para el domingo arrancará con la música de la agrupación caldense Fanfarria Furruxa, después será el turno de la misa solemne y de una sesión vermú de nuevo con la misma charanga amenizando el ambiente. Ya a última hora de la tarde dará comienzo la gran verbena con las orquestas Tokio y D’Noche.

Pero la música no acabará ahí, el lunes Carracedo continuará vibrando desde primera hora con la Banda de Música Municipal de Caldas en su tradicional recorrido por las calles. A continuación será el turno de la misa y la posterior sesión vermú de nuevo con la compañía de la banda.

Por la tarde, a partir de las 17:30 horas habrá hinchables y toro mecánico para que los más pequeños también puedan disfrutar de las fiestas y, para cerrar por todo lo alto, a las 22:30 horas dará comienzo la verbena con las orquestas Marbella y Galilea.