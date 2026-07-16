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Caldas

Carracedo se prepara para un fin de semana de celebraciones con el Carmen y San Roque

Fátima Pérez
16/07/2026 08:10
La Banda de Música de Caldas de Reis
La Banda de Música de Caldas de Reis
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La parroquia de Carracedo, en Caldas de Reis, se prepara para celebrar un fin de semana marcado por las celebraciones con la festividad del Carmen, este domingo 19 de julio, y San Roque el próximo lunes día 20.

La programación para el domingo arrancará con la música de la agrupación caldense Fanfarria Furruxa, después será el turno de la misa solemne y de una sesión vermú de nuevo con la misma charanga amenizando el ambiente. Ya a última hora de la tarde dará comienzo la gran verbena con las orquestas Tokio y D’Noche.

Pero la música no acabará ahí, el lunes Carracedo continuará vibrando desde primera hora con la Banda de Música Municipal de Caldas en su tradicional recorrido por las calles. A continuación será el turno de la misa y la posterior sesión vermú de nuevo con la compañía de la banda.

Por la tarde, a partir de las 17:30 horas habrá hinchables y toro mecánico para que los más pequeños también puedan disfrutar de las fiestas y, para cerrar por todo lo alto, a las 22:30 horas dará comienzo la verbena con las orquestas Marbella y Galilea

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