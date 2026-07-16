Caldas colocará una placa en homenaje a los militares de la UMD contrarios al franquismo

Caldas rendirá homenaje a las personas que defendieron las libertades durante los últimos años del franquismo D.A.

Carracedo continúa saldando deudas con la memoria histórica. Después de homenajear a dos maestros represaliados por el franquismo con una placa en la fachada del Centro Rural Agrupado, ahora será el turno de la sección gallega de la Unión Militar Democrática (UMD) que, en 1974, celebró su primera reunión, precisamente, en un establecimiento hostelero -hoy desaparecido-, situado entre Bemil y Carracedo.

Así, el próximo domingo 26 de julio la asociación cultural Carracedo Fala, el Concello de Caldas y Suso Domínguez, un vecino de la localidad, rendirán homenaje con un reconocimiento público de las personas que defendieron las libertades durante los últimos años del franquismo y la transición democrática. Además, al haberse celebrado en Caldas la primera reunión de esta entidad, las personas organizadoras buscan ahora rendir este homenaje para dar a conocer este “importante fito” y visibilidad a quienes formaron parte de esta realidad histórica.

Programación

La jornada comenzará a las 11:00 horas en la Praza de Abastos con dos conferencias: una a cargo del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), Lourenzo Fernández Prieto, y una segunda con el historiador y miembro fundador de la UMD, Xosé Fortes Bouzán.

Posteriormente, a las 13:00 horas, en la Plaza Sesto Casal, se inaugurará un monolito y una placa conmemorativa con la inscripción: “En lembranza da primeira asemblea da Unión Militar Democrática de Galicia, celebrada en Caldas de Reis no ano 1974. Como homenaxe a todas as persoas que defenderon a democracia e a liberdade durante a ditadura franquista”.

Participantes

En este acto intervendrán el alcalde de Caldas, Jacobo Pérez; el militar e integrante de la UMD, Arturo Gurriarán; la viuda del también militar e integrante de la UMD Octavio Vázquez, María del Carmen Rodríguez; el militar portugués que participó en la Revolución de los Claveles, José Vieira; y el historiador y miembro fundador de la organización, Xosé Fortes. La Banda Municipal de Música de Caldas será la encargada de cerrar con broche de oro este acto de homenaje.

Recuperar la memoria local

Pérez quiso agradece a la asociación “o seu compromiso constante coa recuperación da nosa memoria colectiva, e tamén nesta ocasión especial a Suso Baltar, cuxa implicación foi determinante para que este acto sexa unha realidade”.

Por su parte, el historiador y presidente de la asociación Carracedo Fala, Javier Frieiro, señala que “con esta homenaxe non se quere facer só memoria daqueles militares da UMD que ofreceron a fronte de resistencia dentro dun exército pregado á ditadura de Franco, senón tamén de tantas e tantas persoas anónimas, xentes de a pé que dende os sindicatos, as organizacións políticas clandestinas, a universidade, as fábricas, as asociacións veciñais, a Igrexa e as mesmas rúas traballaron arreo para conquistar o marco de liberdades e dereitos do que hoxe gozamos”.

Frieiro insiste también en que no se trata de reabrir viejas heridas, sino de saldar cuentas con el pasado y seguir avanzando en la recuperación de la memoria histórica de una villa como la de Caldas de Reis.