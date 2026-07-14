Un rey nacido en Caldas de Reis distinguió a Madrid como ciudad

Recreación de la imagen de Alfonso VII Cedida

Hoy hace exactamente nueve siglos, el rey gallego caldense Alfonso VII otorgó a la capital madrileña el reconocimiento de ciudad. Lo que nació como una atalaya militar andalusí bajo el nombre de Mayrit se ha consolidado actualmente como una metrópoli global de unos tres millones y medio de habitantes.

De “aldea” a la ciudad moderna

El 14 de julio de 1126 el rey caldense Alfonso VII “el Emperador” firmaba en Segovia la Carta de Población del Vicus Sancti Martini, por la cual a Madrid se le otorgaba la consideración de ciudad dejando atrás su consideración de aldea. La nueva villa se constituía en una población dependiente administrativamente del abad de Santo Domingo de Silos y del prior de San Martín de Madrid. La Carta fue la confirmación de una concesión anterior concedida por su padre el compostelano Alfonso VI “el Bravo” en el año 1085, tras la conquista de Toledo. El reconocimiento del Vicus Sancti Martini como entidad urbana permitió el desarrollo de mercados, la llegada de artesanos y la expansión territorial fuera del alcázar. Aquella "Carta de Población" fue, en esencia, el primer "plan de desarrollo" de Madrid. Lo que comenzó como un arrabal dependiente de monjes y priores, acabó convirtiéndose, por su posición estratégica y el favor real constante, en el corazón geográfico y político de España. Hoy, 900 años después, aquel pergamino firmado en pleno verano castellano sigue siendo el acta de nacimiento de la identidad urbana de la capital.

El origen: El agua que dio nombre a la villa

A diferencia de otras capitales europeas con pasado romano, Madrid tiene un ADN profundamente andalusí. En la segunda mitad del siglo IX, el emir cordobés Muhammed I fundó Mayrit ("lugar de aguas abundantes"). Su objetivo no era la gloria, sino la defensa: una fortaleza para proteger Toledo de las incursiones cristianas del norte. Durante siglos, Mayrit fue una ciudad fronteriza, de callejuelas estrechas y murallas de pedernal, hasta que en 1083 Alfonso VI de Castilla la conquistó para el mundo cristiano. Sin embargo, Madrid siguió siendo una villa de segundo orden, a la sombra de Toledo o Valladolid, hasta que el destino —y la estrategia política— llamó a su puerta.

1561: El giro que lo cambió todo

El momento decisivo llegó cuando Felipe II, el "Rey Prudente", decidió trasladar la Corte de forma permanente a Madrid en 1561. ¿Por qué Madrid? Por su posición geográfica central y, quizás, para alejarse de la influencia del poderoso clero toledano. De la noche a la mañana, una villa medieval de apenas 20.000 habitantes tuvo que albergar a la monarquía más poderosa del planeta. Se construyeron palacios, conventos y las corralas que hoy definen el Madrid de los Austrias. La ciudad se convirtió en el escenario del Siglo de Oro, donde Lope de Vega, Quevedo y Cervantes compartían tabernas y rencores en el actual Barrio de las Letras.

De Carlos III a la "Movida": El despertar de una capital

Si los Austrias le dieron el alma, los Borbones le dieron el rostro. Carlos III, apodado "el mejor alcalde de Madrid", se propuso en el siglo XVIII sacarla del barro. Bajo su mando nacieron hitos como la Puerta de Alcalá, el Paseo del Prado y la Fuente de Cibeles. Madrid dejó de ser una capital grande para vestirse de capital europea. El siglo XX, sin embargo, puso a prueba su temple. Madrid fue el bastión de la resistencia durante la Guerra Civil, sufriendo bombardeos que cicatrizaron su arquitectura pero no su orgullo. Tras los oscuros años de la dictadura, la ciudad estalló en un grito de libertad con La Movida de los años 80. Almodóvar, la música y la noche madrileña borraron el gris del franquismo y devolvieron a la ciudad su carácter acogedor y canalla.

Madrid hoy: La metrópoli que no duerme

En este 2026, Madrid se consolida como un nodo global. Desde la transformación del cauce del Manzanares con Madrid Río hasta la modernidad vertical de las Cuatro Torres, la ciudad ha sabido abrazar la vanguardia sin perder su esencia de barrio. "Madrid es una ciudad que te abraza sin preguntarte de dónde vienes. Nadie es forastero porque, al segundo día, todos son madrileños." Hoy, entre el aroma de los bocadillos de calamares en la Plaza Mayor y la elegancia del Barrio de Salamanca, Madrid sigue demostrando que su mayor patrimonio no son sus monumentos, sino su estilo de vida. Una ciudad que, como dicen sus habitantes, siempre tiene un pie en la calle y el otro mirando al cielo.

“El 14 de julio de 1126, el rey Alfonso VII firmó en Segovia la Carta de Población que elevó a Madrid de aldea a ciudad. Este documento confirmó una concesión previa de su padre, Alfonso VI, tras la conquista de Toledo en 1085.”

“En 2026, Madrid se erige como un nodo global que fusiona la vanguardia de las Cuatro Torres con su esencia de barrio. Más que sus monumentos, su verdadero patrimonio es un estilo de vida que acoge a todos como madrileños.”