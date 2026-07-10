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Caldas

El Concello solicita un informe a Areeiro tras la caída de algunos árboles en la Carballeira

Fátima Pérez
10/07/2026 19:00
Uno de los carballos caídos en Caldas
Uno de los carballos caídos en Caldas
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El Concello de Caldas solicita a la Estación Fitopatolóxica do Areeiro un informe para certificar el estado de los árboles de la Carballeira tras la caída de algunos de los ejemplares que se encuentran en este entorno natural. “Hay varios que vemos que pueden tener peligro de caer y queremos evitar riesgos”, explica el alcalde, Jacobo Pérez.

Son menos de media docena de carballos los que parecen estar en mal estado, pero, para prevenir posibles imprevistos, el regidor solicitó que la revisión se lleve a cabo en toda la Carballeira. “Nos vamos a centrar en estos primero pero se acabará realizando un estudio integral porque para nosotros prima la seguridad”, explica Pérez e insiste, “la Carballeira la tiene que disfrutar la gente”, por lo que si el informe determina que hay que talar alguna especie así se hará.

Aunque este entorno se inauguró hace poco más de un mes, tras su rehabilitación, el regidor explica que no hubo informes detallados sobre el estado de los árboles   y recuerda además que son especies que llevan muchos años en ese entorno y “es normal” que se puedan deteriorar con el paso de los años. 

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