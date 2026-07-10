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Caldas

Caldas valora poner precio a las pozas de A Tafona cuando se haga balance del gasto

Al parecer el actual contrato finaliza en agosto como periodo de prueba para comprobar su funcionalidad

Fátima Pérez
10/07/2026 21:00
El público ya disfruta de las pozas da Tafona
El público ya disfruta de las pozas da Tafona
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Caldas valora poner precio a las pozas de A Tafona si, después de dos  meses de prueba, el Concello considera que el gasto de las instalaciones es elevado. Así lo explicó el teniente de alcalde, Manuel Fariña, tras abrir las pozas por sorpresa el pasado 1 de julio. El nacionalista asegura que esta esperada apertura llegó como un proyecto piloto de dos meses para comprobar con datos y “público real” si las pozas funcionaban correctamente. “O contrato que temos, témolo ata o 31 de agosto, despois haberá tempo para facer valoración e ver se a maquinaria funciona correctamente para continuar”, apunta.

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Al parecer hay mucha maquinaria con la que nunca se trabajó y desconocen si puede haber averías, “igual temos que facer pequenos axustes”.

No hay pozas todo el año

Al parecer el edil teme que se le de un “mal uso” al espacio, por parte de los peregrinos, que pueden acceder a las instalaciones para asearse. Sin embargo, aclara que la idea no es cerrar a finales de agosto, pero tampoco mantener las pozas abiertas durante todo el año, “ao mellor nos meses máis duros do inverno non ten sentido que estén abertas, depende do volumen  de usuarios”, señala.

Exterior de las pozas da Tafona, en Caldas

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“O contrato que temos, témolo ata o 31 de agosto, despois haberá tempo para facer valoración”

El espacio abrió al público totalmente gratuito el 1 de julio con horario de lunes a domingo de 15:00 a 21:00 horas. Su apertura generó sorpresa en algunos sectores, como la hostelería, tras años de esperas. Por ello solicitaron una reunión para conocer más sobre las intenciones de la administración en este espacio que sería un atractivo muy llamativo para visitantes. 

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