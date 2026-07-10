Caldas pierde parte de la subvención destinada al centro de visitantes

El Auditorio de Caldas, donde se instaló el centro de visitantes Gonzalo Salgado

Caldas tendrá que renunciar a una parte de la subvención de los fondos Next Generation de la Unión Europea al no poder justificar la ejecución de uno de los contratos para el centro de visitantes de la Carballeira. Al parecer fueron diferencias técnicas entre el responsable del contrato -una persona que se contrató para sacar adelante este contrato- y la empresa adjudicataria. “Non se entenderon para conformar as facturas e pagalas en prazo. Foi unha cuestión burocrática”, explica el teniente de alcalde, Manuel Fariña.

Ante esta situación, deberá esclarecerse primero si la adjudicataria cumplió o no con el contrato ya que, en ese caso, el Concello debería asumir el pago de la obra sin esta subvención y, aunque no se descarta que se pueda pagar con fondos municipales, Fariña considera que el gobierno local “ten ferramentas” y reclamará a unos y a otros con los seguros de las respectivas empresas.

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Por su parte, el alcalde, Jacobo Pérez, justifica la pérdida de estos fondos en causas imputables a la empresa y, a diferencia del nacionalista, considera que el Concello no tendría que asumir ningún pago al haber “una parte del contrato que no se cumplió”.

1,4 millones de euros

Se trata de uno de los proyectos de obra más potentes que puso en marcha la administración local para este mandato. Este contemplaba tanto la rehabilitación del Xardín Botánico y la Carballeira -ambos espacios que ya están abiertos al público- así como la creación de un centro de visitantes o museo abierto 24/7. El Concello obtuvo para todo ello 1,4 millones de euros de los fondos Next Generation a través del Ministerio de Industria. Ahora, una parte de estos se perderá al no haber podido justificar uno de los contratos relativos al centro de visitantes.

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Más allá de las diferencias técnicas, los plazos estuvieron también en el punto de mira durante los últimos meses, ya que el Concello debía completar todos los trabajos antes del pasado 31 de mayo para, precisamente, no poner en jaque esta financiación europea. Finalmente, las obras “acabaron”, pero fue durante el proceso de justificación de los mismo donde se toparon con estas discrepancias entre empresa y responsable de contrato.

Apertura del museo

En cuanto al centro de visitantes, Fariña asegura que el espacio está “listo”, así como la iluminación y el videomapping que se puede observar desde el paseo de los plátanos, pero un problema de conexión a internet provoca problemas en el sistema automático de la puerta.

Por ello, el nacionalista insiste en que están esperando a solucionar estos detalles antes de abrir este museo, que completa la experiencia inmersiva del Xardín Botánico y la Carballeira, a todos los públicos.