Bemil asegura que una de las naves de la granja avícola no tiene licencia

La plaga de moscas en una vivienda de Bemil Cedida

La Plataforma Vecinal ‘Bemil - Outeiro pola Saúde Ambiental e Calidade de Vida’ asegura que una de las naves ubicadas en la granja avícola, responsable de la plaga de moscas que azota la parroquia, no tiene licencia de actividad. La plataforma se reunió con el Concello para trasladar sus reclamos, pero aseguran que el gobierno local no respondió como esperaban.

“Tuvimos una sensación agridulce”, aclara Marta Ferreiro, portavoz de la plataforma. Al parecer, una de las informaciones que sacaron en claro es que una de las naves no tiene licencia de actividad, pero consideran que el Concello está eludiendo sus responsabilidades y pasándole el testigo a la Xunta, quien, a su vez, apunta a que es la administración local la que debe verificar que se cumplan todas las normativas.

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“Hace más que un año que el Concello debería haber revisado las instalaciones para verificar que cumplen la legalidad, pero es algo que sigue pendiente”, explica Ferreiro y aclara que, tras la reunión, desde la plataforma son conscientes de que necesitan de asesoramiento jurídico para buscar soluciones.