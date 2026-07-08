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Caldas

Caldas justifica en las obras de Campo da Torre los retrasos para limpiar el río Bermaña

Los vecinos denunciaron que no se había retirado desde San Xoán la plataforma que sostuvo la hoguera

Fátima Pérez
08/07/2026 17:00
Plataforma sobre la que se colocó la hoguera en el río Bermaña
Plataforma sobre la que se colocó la hoguera en el río Bermaña
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El Concello de Caldas retira del río Bermaña la plataforma de madera que se utilizó para celebrar la noche de San Xoán en la villa el pasado 23 de junio. El teniente de alcalde y concejal de Festas, Manuel Fariña, explica que no fue posible sacar antes estas maderas por las obras que se están ejecutando en la rúa Campo da Torre.

Hoguera de San Xoán en el Bermaña

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La semana pasada algunos vecinos denunciaron a través de las redes sociales el estado del río, en el que se podían ver restos de maderas así como la gran estructura que se utilizó para poder colocar la hoguera en el mismo río. Calificaron esto como un atentado contra el medio ambiente y lamentaron la gestión de un concello que, tras la celebración, no se preocupó por limpiar las inmediaciones del río.

Trabajos en el asfaltado

Fariña explicó que para retirar esta plataforma era necesaria la intervención de un vehículo de grandes dimensiones que accediera hasta ese punto del Bermaña -cerca del puente romano-, pero como tras la festividad los operarios iniciaron trabajos en el asfalto, no pudo entrar ningún camión a la calle para limpiar por completo el río. “Meteuse a platafoma antes de que empezaran a colocar a pedra, pero todo o mundo puido ver que as maderas estaban aí porque non se podían retirar”, apuntaba el nacionalista.

Fue precisamente hoy cuando la empresa adjudicataria dio aviso al Concello para permitir el paso que un camión que retiró todas estas maderas del agua y dejó limpio el entorno.

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