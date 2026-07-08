Bemil conforma una plataforma vecinal para poner solución a la plaga de moscas

Al parecer varios camiones llegaron a la granja este fin de semana para limpiar excrementos y rociar insecticidas Cedida

Vecinos y vecinas de la parroquia de Santa María de Bemil, en Caldas de Reis, conforman la Plataforma Vecinal ‘Bemil - Outeiro pola Saúde Ambiental e Calidade de Vida’ para luchar contra la plaga de moscas y olores que padecen desde hace una década por la presencia de una granja avícola ubicada en las proximidades de las viviendas.

Los vecinos de Bemil aseguran que llevan años tolerando -sobre todo en los meses de verano- las plagas de moscas y los fuertes olores de excrementos que proceden de esta instalación, pero no fue hasta ayer que se reunieron para conformar una plataforma que representará a todos los afectados con la intención de buscar una respuesta por parte del Concello de Caldas. “Llevamos mucho tiempo intentándolo por las buenas con escritos y con reclamaciones porque pensábamos que el Concello nos daría una solución”, explica una de las portavoces de la plataforma, Marta Ferreiro.

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Los de Bemil contactaron con los medios de comunicación la semana pasada y aseguran que ese mismo fin de semana varios camiones llegaron al lugar para limpiar los excrementos y rociar insecticidas, pero temen que estas medidas queden en algo puntual y que no se solucione el problema de raíz. “Con esto ya llevamos mucho tiempo, si lo quisieran arreglar, ya lo habrían hecho. Tengo miedo de que dentro de dos meses volvamos a estar igual. Yo no quiero un parche, creo que hay un protocolo que no se cumple y desde la administración local deberían estar encima”, señala Ferreiro.

Reunión con el Concello

Por todo ello, la plataforma se reunirá esta tarde con el Concello en un primer encuentro para exigir una investigación exhaustiva sobre esta actividad, certificar la viabilidad del espacio al estar tan próximo a viviendas y para preservar la calidad de vida de los vecinos de Bemil.