Caldas iniciará una nueva campaña de limpieza integral en sus espacios públicos

Prohibiciones de aparcamiento para limpiar la vía Cedida

Caldas llevará a cabo en los próximos días trabajos para reforzar la puesta a punto y la limpieza de aceras y espacios públicos, tanto en el casco urbano como en zonas rurales. “O acondicionamento e a limpeza de maneira periódica en todo o municipio foi un dos compromisos que adquirimos ao chegar á Alcaldía a finais de 2024 e estamos traballando nesa liña”, recordó el regidor caldense, Jacobo Pérez. La intención es que el 15 de agosto estén todas estas actuaciones ejecutadas.

Este nuevo dispositivo de limpieza se pondrá en marcha próximamente, una vez concluyan los trabajos de reparación de baches y desperfectos en las vías municipales. Según explicó Pérez, los operarios irán actuando por zonas y barrios. Previamente, se informará a las personas residentes en los lugares donde se intervenga, ya que será necesario prohibir temporalmente el estacionamiento de vehículos en las áreas de trabajo para garantizar el paso de la maquinaria.

Este será el tercer gran operativo de limpieza integral que se lleva a cabo en este mandato y responde a las demandas vecinales para reforzar los trabajos ordinarios que se realizan durante el resto del año.

Pérez explica que con este se puede paliar la falta de personal que tiene el Concello para la recogida de residuos sólidos urbanos (RSU) además de mantener Caldas limpio y cómodo durante todo el año.