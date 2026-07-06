Bemil denuncia olores y una plaga de moscas que infesta las aldeas por una granja avícola

La plaga de moscas en una vivienda de Bemil Cedida

Vecinos de la parroquia de Santa María de Bemil, en Caldas de Reis, denuncian los olores y la plaga de moscas que infestan las aldeas por la granja avícola ubicada en las proximidades de las viviendas. La previsión es que se reúnan mañana para conformar una asociación de afectados tras años de lucha contra estas plagas y olores, sobre todo durante los meses de verano.

Los vecinos, que se han visto obligados a recurrir a todo tipo de métodos para evitar las moscas en sus viviendas, exigen saber si esta granja avícola cumple los protocolos exigidos para el tratamiento de escrementos ya que aseguran que los olores, sobre todo en las viviendas más próximas a las instalaciones, “son insoportables”.

Al parecer los vecinos ya recurrieron a la policía local en varias ocasiones y, aunque estos días algunos vecinos pudieron ver como los camiones recogían escrementos procedentes de la granja, exigen saber si se está llevando a cabo un protocolo adecuado para tratar estos deshechos que, en verano principalmente, provocan esta situación de insalubridad.

No se trata de la primera denuncia que presentan y es por esto que quieren con esta agrupación de afectados llegar hasta el Concello para que emprenda las acciones necesarias.