Fariña sobre las pozas de A Tafona: “están chamadas a marcar unha época en Caldas"

El público ya disfruta de las pozas da Tafona Gonzalo Salgado

El teniente de alcalde, Manuel Fariña, ofrece una primera valoración tras abrir por sorpresa esta misma semana las históricas pozas de A Tafona, “a resposta está a ser extraordinariamente positiva”. Desde el Concello valoran esta gran acogida, que “confirma” el acierto de un proyecto pensado para reforzar la identidad de Caldas y poner en valor una de sus mayores señas de identidad: su relación con el agua.

Para Fariña, este nuevo espacio, ahora conocido como Entreaugas, “está chamado a marcar unha época en Caldas. Non estamos falando simplemente dun novo espazo de lecer. Estamos falando dun proxecto que pode transformar a maneira de vivir, desfrutar e proxectar Caldas cara ao futuro”.

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El edil destaca también el valor estratégico de esta actuación dentro del modelo de villa que se está construyendo. “Caldas ten recursos únicos. Ten patrimonio, natureza, auga, historia e ten unha identidade propia moi potente. Entreaugas axúdanos a reforzar todo iso e a consolidar unha marca de vila moderna, atractiva e con capacidade de medrar”.

Oportunidad para la economía local

Además señala la enorme oportunidad que supone para la economía local, especialmente para sectores como hostelería, comercio y servicios, al contribuir a incrementar el flujo de visitantes y reforzar el atractivo turístico de la villa.

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En este sentido, el gobierno considera que el crecimiento de la afluencia turística en los próximos años debe ir acompañado de una reflexión para garantizar también la sostenibilidad y la calidad de los servicios públicos municipales, de manera que el turismo traiga consigo un impacto positivo en el conjunto de la ciudadanía.