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Caldas

Fariña sobre las pozas de A Tafona: “están chamadas a marcar unha época en Caldas"

Este espacio, ahora conocido como Entreaugas, supone también una oportunidad para la economía local

Fátima Pérez
03/07/2026 15:20
El público ya disfruta de las pozas da Tafona
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El teniente de alcalde, Manuel Fariña, ofrece una primera valoración tras abrir por sorpresa esta misma semana las históricas pozas de A Tafona, “a resposta está a ser extraordinariamente positiva”. Desde el Concello valoran esta gran acogida, que “confirma” el acierto de un proyecto pensado para reforzar la identidad de Caldas y poner en valor una de sus mayores señas de identidad: su relación con el agua.

Para Fariña, este nuevo espacio, ahora conocido como Entreaugas, “está chamado a marcar unha época en Caldas. Non estamos falando simplemente dun novo espazo de lecer. Estamos falando dun proxecto que pode transformar a maneira de vivir, desfrutar e proxectar Caldas cara ao futuro”.

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El edil destaca también el valor estratégico de esta actuación dentro del modelo de villa que se está construyendo. “Caldas ten recursos únicos. Ten patrimonio, natureza, auga, historia e ten unha identidade propia moi potente. Entreaugas axúdanos a reforzar todo iso e a consolidar unha marca de vila moderna, atractiva e con capacidade de medrar”.

Oportunidad para la economía local

Además señala la enorme oportunidad que supone para la economía local, especialmente para sectores como hostelería, comercio y servicios, al contribuir a incrementar el flujo de visitantes y reforzar el atractivo turístico de la villa.

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En este sentido, el gobierno considera que el crecimiento de la afluencia turística en los próximos años debe ir acompañado de una reflexión para garantizar también la sostenibilidad y la calidad de los servicios públicos municipales, de manera que el turismo traiga consigo un impacto positivo en el conjunto de la ciudadanía.

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