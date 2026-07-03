Caldas se vuelca con el Mundial con un intercambio de cromos y la previsión de colocar una pantalla en A Tafona para ver el próximo partido 

El alcalde de Caldas con los niños y niñas de la Ludoteca de Verano Cedida

Caldas se vuelca con el Mundial de fútbol y organiza para este lunes 6 de julio, a partir de las 19:30 horas, una jornada de intercambio de cromos en la Prazuela. Se trata de una iniciativa que nació a raíz de una petición vecinal y está pensada para niñas, niños y jóvenes de todas las edades apasionados por el fútbol y el coleccionismo de estas pegatinas. Además, el Concello prevé colocar en A Tafona una gran pantalla para ver el próximo partido, si la Selección Española de Fútbol continúa sumando victorias.

El alcalde, Jacobo Pérez, recuerda que esta práctica de intercambio de cromos fue muy habitual durante diferentes generaciones y que aún hoy sigue teniendo un gran éxito. Por eso mismo, desde el Concello se anima a los vecinos y vecinas de toda la comarca a sumarse a esta iniciativa que, además, se celebrará una hora y media antes del partido que la Selección disputará contra Selección de Portugal, a las 21:00 horas, correspondiente a los octavos de final del Mundial.

Visita a la Ludoteca

Para dar difusión a esta propuesta, el alcalde visitó hoy a los niños y niñas que participan en la Ludoteca de Verano para entregarles carteles informativos sobre la cita del próximo lunes y animarlos a participar.

Pantalla en A Tafona

Por otra parte, en caso de que España logre clasificarse para la final del Mundial, el Concello, en colaboración con la Asociación de Hostelería de Caldas de Reis, tiene previsto instalar una pantalla gigante en el entorno de A Tafona para seguir el partido, que se disputaría el próximo domingo 19 de julio.