Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Caldas

La hostelería denuncia el “secretismo” de Fariña tras abrir las pozas

Exigen una reunión urgente con el gobierno local para conocer el modelo de gestión que se va a aplicar

Fátima Pérez
02/07/2026 16:41
Exterior de las pozas da Tafona, en Caldas
Exterior de las pozas da Tafona, en Caldas
Gonzalo Salgado
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

Representantes de los hosteleros de Caldas denuncian el “secretismo” del teniente de alcalde, Manuel Fariña, ante la apertura de las pozas de A Tafona y exigen una reunión urgente con el gobierno local que no ha facilitado ningún tipo de comunicación oficial referente a los horarios de apertura, las normas de funcionamiento, el control de aforos o el modelo de gestión que se va a aplicar.

“No entendemos que un recurso de este calibre se abra de espaldas a quienes dinamizamos la economía local a diario”, señala el presidente de la Asociación de Hostelería, Jesús Fariña. “Los hosteleros somos los primeros que recibimos a los visitantes; si carecemos de información básica, es imposible ofrecer una buena atención, planificar nuestros negocios o promocionar el destino de forma adecuada”, insiste.

El público ya disfruta de las pozas da Tafona

Caldas abre las pozas de A Tafona catorce años después de presentarse el proyecto

Más información

Fariña aclara que el malestar no radica en la apertura de las instalaciones —la cual considera una gran noticia—, sino en la falta de previsión y en las formas de la concejalía. Desde el sector recuerdan que una infraestructura de este tipo requiere de una planificación transparente que tenga en cuenta tanto a los vecinos como al sector hostelero.

Por ello, solicitan ahora una reunión urgente con el Concello para establecer una vía de colaboración. 

Estado actual de las pozas da Tafona

Comercio y hostelería pierden la fe: “No hay forma humana de abrir las pozas da Tafona”

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620