La hostelería denuncia el “secretismo” de Fariña tras abrir las pozas

Exterior de las pozas da Tafona, en Caldas Gonzalo Salgado

Representantes de los hosteleros de Caldas denuncian el “secretismo” del teniente de alcalde, Manuel Fariña, ante la apertura de las pozas de A Tafona y exigen una reunión urgente con el gobierno local que no ha facilitado ningún tipo de comunicación oficial referente a los horarios de apertura, las normas de funcionamiento, el control de aforos o el modelo de gestión que se va a aplicar.

“No entendemos que un recurso de este calibre se abra de espaldas a quienes dinamizamos la economía local a diario”, señala el presidente de la Asociación de Hostelería, Jesús Fariña. “Los hosteleros somos los primeros que recibimos a los visitantes; si carecemos de información básica, es imposible ofrecer una buena atención, planificar nuestros negocios o promocionar el destino de forma adecuada”, insiste.

Caldas abre las pozas de A Tafona catorce años después de presentarse el proyecto Más información

Fariña aclara que el malestar no radica en la apertura de las instalaciones —la cual considera una gran noticia—, sino en la falta de previsión y en las formas de la concejalía. Desde el sector recuerdan que una infraestructura de este tipo requiere de una planificación transparente que tenga en cuenta tanto a los vecinos como al sector hostelero.

Por ello, solicitan ahora una reunión urgente con el Concello para establecer una vía de colaboración.