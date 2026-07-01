El Gobierno concede 257.000 euros para la dotación de una estación de recarga para coches eléctricos en Caldas

Un punto de recarga para vehículos eléctricos en un municipio de O Salnés Gonzalo Salgado

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, destacó la concesión de casi 1,8 millones de euros que permitirán ejecutar siete nuevas infraestructuras de recarga, ampliando así la red pública de estos puntos para vehículos eléctricos, reforzando la infraestructura disponible en los principales corredores viarios y facilitando la movilidad eléctrica. Así, 257.548 euros se destinarán a una nueva estación que se instalará en Caldas, concretamente en el kilómetro 110 de la AP-9.

Una inversión realizada a través del programa Moves Corredores de Recarga, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y financiado a través de fondos europeos Next Generation. Un programa, destacó Losada, que contribuye a “facer máis accesible e fiable a mobilidade eléctrica, favorecendo a transición cara a un modelo de transporte máis sostible e impulsando investimentos que melloran os servizos á cidadanía”. De hecho, el subdelegado subrayó que “o compromiso do Goberno coa descarbonización tradúcese en actuacións concretas que reforzan a rede pública de recarga e facilitan que cada vez máis persoas poidan apostar polo vehículo eléctrico con garantías”.

Esta nueva estación la ejecutará el Grupo Easycharger S.A. y, en la provincia, se verán también beneficiados de esta nueva infraestructura Poio, Vigo, Mos, A Cañiza y Pontevedra. En concreto, se financiarán una estación de carga ultrarrápida en Poio; una nueva estación de recarga en el Aeropuerto de Vigo; una estación en la A-55, a su paso por Mos; una nueva infraestructura en A Cañiza; puntos de recarga en el Carrefour de Salcedo y una estación en el Hotel Duerming París, ambas en Pontevedra.