Caldas inicia hoy su ludoteca con matrículas disponibles para los últimos 15 días de agosto

Reunión sobre la ludoteca Cedida

El Concello de Caldas ofreció este lunes una reunión informativa para las familias que han inscrito a sus hijos e hijas en la nueva edición de la Ludoteca de Verano, una iniciativa que busca facilitar y favorecer la conciliación familiar y laboral durante el período estival y que comenzará hoy.

El alcalde, Jacobo Pérez, destacó en este encuentro la elevada demanda registrada, algo que ya es habitual en los últimos años, al completarse el 100% de las plazas ofertadas tanto para todo el mes de julio (200) como para la primera quincena de agosto (100). Con todo, aún quedan matrículas disponibles para los últimos 15 días de agosto, con un precio de 45 euros, que puede reducirse para las familias numerosas o para aquellas que inscriban a más de un niño o niña.

El Concello abre mañana el plazo de inscripción al 'Ludocaldas' con 200 plazas para el mes de julio y 100 para agosto Más información

Además, durante el encuentro se dieron detalles sobre el funcionamiento del servicio y se resolvieron dudas.

La ludoteca, que se prolongará hasta el 31 de agosto, está dirigida a niños y niñas de entre 3 y 12 años en horario de 8:30 a 14:30 horas y, aunque la mayor parte de las actividades se desarrollarán en el recinto escolar, también están previstas salidas y excursiones.

Al igual que en las últimas ediciones, se mantendrá el servicio de Plan Madruga, operativo desde las 7:30 horas.