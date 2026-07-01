Caldas abre las pozas da Tafona esta misma tarde  

Estado actual de las pozas da Tafona Gonzalo Salgado

Las pozas da Tafona abren esta tarde en Caldas. El Concello cumple una demandas histórica con más de catorce años de "conflicto" y abre las puertas a la primera instalación termal del municipio. Tendrán acceso libre y gratuito desde hoy a las 15:00 hasta las 21:00 horas, y en este mismo horario de lunes a domingo.

Dadas las dificultades que conllevó la apertura de este espacio, el gobierno local no quiso adelantar nada hasta que todo estuviera apunto. Y ese momento fue hoy, cuando el teniente de alcalde, Manuel Fariña, confirmó que las analíticas eran correctas y la maquinaria estaba lista. "Non queríamos dar outra noción falsa", aseguró.

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En cuanto al horario, se tomó esta decisión para realizar el mantenimiento en horario de mañana y así abrir únicamente por las tardes, cuando se prevé más visitas.

El espacio cuenta en total con cinco pozas -algunas más grandes y otras más pequeñas- de agua procedente de la fonte da Burga que, no estará a 45 grados, pero sí mantendrá una temperatura aproximada de 25 grados. También habrá una pensada para realizar los contrastes como es lo habitual en estos complejos con agua fría.

¿Agua mineromedicinal?

Una de las principales críticas a las que se enfrentaron estas pozas cuando arrancó el proyecto fue su condición de agua mineromedicinal, y es que la Consellería de Industria aseguró en su día que estas aguas no gozarían de esta certificación, algo de Fariña asegura "é un tema de lexislación". El edil cuenta que presentaron ante la Xunta de Galicia un expediente para poder considerar estas aguas mineromedicinales, porque aunque sí proceden de la Burga, hay ciertos criterios que deben cumplir y al no hacerlo se entiende que pierden esta condición. "Non podemos dicir polo de agora que sexa unha instalación con augas mineromedicinais, pero a auga que usamos si procede da Burga", apunta Fariña.