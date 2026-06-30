Terra Calda recauda más de 8.500 euros para instalar en la villa una escultura del rey Alfonso VII

Recreación de la imagen de Alfonso VII Cedida

El pasado 19 de mayo la Asociación Terra Calda inició una campaña de crowdfunding para instalar una gran estatua -de 1,90 metros superpuesta sobre un pedestal- en honor al rey que da nombre a Caldas, Alfonso VII. Hoy, la campaña cerró con una recaudación que superó los 8.500 euros, una cifra muy próxima al objetivo de 9.000 euros que se planteó la asociación en un primer momento.

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De esta cantidad se prevé que unos 7.500 euros se destinen a pagar al cantero responsable de la fabricación de la estatua, que ya está lista. Un 5% será para la plataforma Verkami en la que se lanzó la campaña y Terra Calda deberá asumir también los gastos de las láminas conmemorativas exclusivas que ofrecía con la imagen del rey.

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“Agora botaremos contas de todo, porque hai tamén ingresos na conta da asociación”, apuntó Elena Cabrejas, miembro de Terra Calda.

También aseguró que, en el caso de que sobren fondos, estos se podrán destinar a la inauguración de la estatua o a las actividades que continúa organizando la entidad en el marco del 900 aniversario de la coronación del monarca. “Teremos un concerto de ópera en agosto e un roteiro pola parroquia de Carracedo en setembro”, adelantó Cabrejas.