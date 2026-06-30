Herido grave tras colisionar contra una furgoneta y un camión en la AP-9, en Caldas

Una de las furgonetas implicadas en el siniestro Cedida

Un accidente múltiple entre dos furgonetas y un camión en plena AP-9, a la altura de Caldas, se saldó esta tarde con dos heridos, uno de ellos en estado grave, trasladados al Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela. El aviso llegó al 112 poco antes de las 16:00 horas cuando una furgoneta, que trataba de adelantar en la autopista del Atlántico, colisionó por alcance contra otra que circulaba más despacio. Como resultado del impacto, una de esas furgonetas golpeó de nuevo contra un camión haciendo que este reventara una rueda y perdiera el control.

El conductor de este último transporte fue el que menos perjudicado se vio por el siniestro, pese a circular en una vía de alta velocidad. No corrió con la misma suerte el conductor de la furgoneta que propició el adelantamiento, ya que el hombre fue trasladado, con pronóstico reservado, al Clínico de Santiago de Compostela.

El otro hombre implicado, el que viajaba en la furgoneta de mercancías a menor velocidad, también fue derivado a Santiago, pero parece que solo presentaba daños leves consecuencia del golpe. El personal que participó en el operativo confirmó que no fue necesaria la excalcelación de ningún conductor.

El incidente se produjo en el kilómetro 105 de la AP-9, sentido A Coruña, a la altura del lugar de Paradela, en la parroquia de Bemil (Caldas de Reis) y hasta el lugar se desplazaron operarios de la Guardia Civil de Tráfico, voluntarios del equipo de Protección Civil de Cuntis, Urxencias Sanitarias de Galicia - 061 y el servicio de mantenimiento en carreteras.