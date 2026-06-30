Denuncian la falta de limpieza en el río Bermaña tras celebrar allí la hoguera de San Xoán

Hoguera de San Xoán en el Bermaña Cedida

Vecinos de Caldas critican la gestión municipal tras toparse, días después de la celebración del San Xoán, restos de las hogueras en el cauce del río Bermaña. Lamentan, por tanto, que el Concello no lleve a cabo los trabajos necesarios para evitar daños al entorno.

Aclaran que en el lugar se pueden encontrar trozos de maderas quemadas procedentes de las hogueras, basura y mismo la estructura sobre la que se colocó la gran cacharela que iluminó la villa. Caldas celebró su noche de San xoán el pasado 23 de junio, como marca la tradición, en el entorno del río reuniendo a cientos de personas en una de sus citas más clásicas. Sin embargo, algunos vecinos lamentan ahora que, una semana después de esta celebración, los restos continúen en el Bermaña y no se haya limpiado la zona. “Increíble que Augas de Galicia, que no permite tocar el río, permitiese este atentado contra el medio ambiente con vertidos de materiales ajenos a la naturaleza del río”, apuntan.

Caldas vuelve a celebrar el San Xoán con su tradicional hoguera en medio del río Bermaña Más información

Las críticas también apuntan hacia la oposición al no haberse pronunciando al respecto sobre esta “polémica”.