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Caldas

El innovador espacio de gastro-arte de Coque Fariña abrirá al público el próximo 30 de junio

Fátima Pérez
26/06/2026 09:00
Coque Fariña, cocinera natural de Caldas y copropietaria del nuevo local
Coque Fariña, cocinera natural de Caldas y copropietaria del nuevo local
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‘O Festín das Musas’, un espacio innovador que combina gastronomía y arte y está impulsado por la cocinera de la TVG Coque Fariña, abrirá sus puertas el próximo 30 de junio. Se trata de un nuevo concepto que promete revolucionar la oferta cultural y gastronómica de la comarca y que, tras meses de trabajo, ahora por fin saldrá a la luz.

El objetivo de este espacio, instalado en el Campo da Torre, en pleno centro de Caldas, es ofrecer un lugar en el que la gente pueda disfrutar de la gastronomía de un modo personalizado, con experiencias, talleres o cenas temáticas. Será además una galería de arte donde habrá periódicamente exposiciones y en donde se podrán organizar eventos privados o presentaciones.

Coque Fariña, cocinera natural de Caldas y copropietaria del nuevo local

Fusionar arte y gastronomía es posible y Caldas será el primero en poder verlo

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Fariña, es conocida por su amplia trayectoria en la cocina y su participación en programas de la televisión de Galicia como ‘Larpeiros Social Club’, ‘A Cociñeta’ y, actualmente, ‘A Voltas con Prato’. Además, la caldense fue galardonada en 2019 con el primer premio en el concurso de cocina con Almeja de Carril y fue finalista en los premios Influencers Awards Spain 2021 en la categoría gastro.  

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