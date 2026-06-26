Comercio y hostelería pierden la fe: “No hay forma humana de abrir las pozas da Tafona”

Estado actual de las pozas da Tafona Gonzalo Salgado

Fue exactamente en 2012 cuando el exalcalde de Caldas, Juan Manuel Rey, presentaba el proyecto de lo que serían las pozas da Tafona. Hoy, catorce años después, esta instalación continúa cerrada y los sectores pierden la fe en un proyecto que se sugería como un “atractivo turístico tremendo” para la villa termal.

“Nosotros enviamos a los peregrinos al lavadero y a la fuente, pero en las pozas cabrían hasta 15 o 20 personas y además se llevarían una mejor imagen de Caldas”, explican desde la Asociación de Hostelería.

Son conscientes de que el proyecto prometía ser un gran motor comercial para el municipio. De hecho, aseguran que, en su momento, cuando la idea parecía coger forma, se planteaban crear packs para combinar la visita a las pozas con algún tipo de servicio de hostelería. Sin embargo, ahora parecen haber perdido totalmente la esperanza. “No hay forma humana de abrir esas pozas al público y no entendemos el porqué. Vemos que pasan los años y no hay solución”, explica el presidente de la entidad, Jesús Fariña.

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Por su parte, desde otro de los motores económicos de la villa, el comercio, la opinión viene a ser la misma. La Asociación de Comerciantes de Caldas lamenta sobre todo la falta de información por parte de la administración y asegura que, ya en varias ocasiones, el presidente de la agrupación preguntó en el Concello mostrando su interés por la apertura de este espacio. “Non temos información ningunha e non sabemos se o tema vai avanzar”, cuenta el gerente de la asociación, Rafael García.

También cree que las visitas, a diferencia de lo que ocurre en Cuntis con las excursiones grupales a su balneario, serían individualizadas y esto fomentaría aún más que los visitantes consumieran en Caldas al llegar por sus propios medios o con vehículo propio.

Posible apertura este verano

En 2023 la promesa fue la siguiente: “Abriremos as pozas da Tafona nos cen primeiros días de mandato”, apuntó entonces el teniente de alcalde, Manuel Fariña, pero pronto llegaron más problemas con la maquinaria que llevaba años parada, fugas y otros imprevisto que, de nuevo, frustraron la apertura del espacio.

Fariña asegura ahora que en pocos días el Concello anunciará novedades sobre las pozas, pero no ha detallado por el momento de qué se trata. Por su parte, el grupo municipal del Partido Popular sospecha que el teniente de alcalde puede estarse planteando abrir el espacio durante esta temporada estival para los niños y niñas que participen en la primera Escuela Deportiva de Verano en Caldas, una sospecha que, por el momento, no está confirmada.

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Unas pozas sin aguas termales

Más allá del sector comercial y hostelero, el futuro de las pozas llega también a otros puntos de la villa. Concretamente la Asociación Umia Vivo se pronunció recientemente para pedir que se puedan utilizar las instalaciones como refugio climático ante las olas de calor del verano. “Estamos ante un conxunto pretendidamente termal que en realidade se trata de un complexo de piscinas circulares nas que o Concello de Caldas gastou durante trece anos a cantidade de un millón de euros”, lamentan.

Exterior de las pozas da Tafona, en Caldas Gonzalo Salgado

Además, también critican que el gobierno local optara por instalar unas pozas termales cuando la Consellería de Industria aseguró en su día que sus aguas no serían mineromedicinales. “A auga que segun os proxectos se utilizará para uso de baño nas pozas será captada da canalización procedente da Burga ata o lavadoiro que se atopa próximo á mesma. Despois de que esa auga discorra por canalización ata o deposito dende o que se conduciria ata as pozas, esta perde a condicion de mineromedicinal, tratase dunha auga residual que precisaria filtrado e tratamento quimico”, explica Umia Vivo.

Por todo ello piden dar a las instalaciones un uso viable como el de unas piscinas, una demanda que, aseguran, le trasladarán a la Diputación de Pontevedra y a Turismo de Galicia como entidades que colaboraron en la financiación de este proyecto.

Piscinas públicas para Caldas

Este mismo planteamiento, o similar, es el que propone ya desde el año 2023 el Partido Popular. Para ellos las pozas da Tafona son una “obra absurda” en la que, dicen, no se puede garantizar el agua termal y donde ya se ha demostrado que la infraestructura no se puede poner a funcionar.

Por ello, su planteamiento para tratar de aprovechar al máximo un espacio que no se puede desplazar y en el que ya se ha invertido más de un millón de euros, es instalar allí unas piscinas públicas. “As pozas funcionarían como un complemento á piscina principal e os vestiarios poderíanse aproveitar para as dúas instalacións. Creemos que é unha proposta racional dado que non hai un espazo deste tipo en Caldas”, explica el portavoz popular, Fernando Pérez.

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El edil denuncia también el “oscurantismo” del proceso y recuerda que ya hace meses exigió al gobierno el plan de viabilidad que justifica el proceso de adjudicación de los trabajos. “Nunca nolo entregaron e iso que o reiteramos en varias ocasións”, sentencia Pérez.

Así, con muchas hipótesis y algunas posibles propuestas, las ya históricas pozas da Tafona continúan cerradas y a la espera de soluciones.