La Xunta recalca en Caldas las ayudas para áreas de servicio en el rural

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo López, en la gasolinera Caldas Margen Derecho Cedida

El delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Pablo López, visitó hoy la gasolinera Caldas Margen Derecho, ubicada en el municipio de Caldas de Reis, al ser una de las beneficiarias de las ayudas que el gobierno autonómico moviliza para la modernización tecnológica y digital de las estaciones de servicio del ámbito rural.

En concreto, la empresa Los Ángeles Gas, a la que pertenece esta estación, recibió más de 10.000 euros para instalar sistemas y equipos digitales, así como un sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida y varios desfibriladores.

Estas ayudas beneficiaron a un total de 19 áreas de servicio en el área territorial de Pontevedra, por un importe cercano a los 160.000 euros.

Allí, en la gasolinera de Caldas, el delegado territorial destacó el compromiso de la Xunta de Galicia con la modernización de las empresas gallegas y recordó la necesidad de “seguir acompañando e axudando aos nosos empresarios para que poidan ser competitivos nun mundo cada vez máis orientado ao dixital”. Ademais, López non perdeu a oportunidade de agradecer o traballo e a confianza de tantos pequenos e medianos empresarios que arriscan o seu patrimonio para crear riqueza, xerar emprego e, en definitiva, facer crecer Galicia”.