El Concello salda una “deuda histórica” al nombrar Fillo Predilecto al rey Alfonso VII

Imagen de archivo de un Pleno del Concello de Caldas Cedida

El Concello de Caldas saldó esta tarde una “deuda histórica” al nombrar Fillo Predilecto al rey Alfonso VII. Así lo decretó el Pleno de la Corporación que recordó el papel de este histórico monarca y “un dos persoeiros máis importantes da nosa historia, e posiblemente o máis influíente do municipio”, tal y como apuntó el regidor caldense, Jacobo Pérez.

Durante la sesión plenaria se recordó también que el vínculo del monarca con la localidad y la importancia de su figura también quedan demostrados en el CEIP Alfonso VII, que lleva su nombre, o en una de las calles principales del núcleo urbano.

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El monarca, hijo de doña Urraca, se convierte así en la segunda personalidad de Caldas declarada Fillo Predilecto, ya que el anterior fue Laureano Salgado, histórico empresario local, promotor industrial e impulsores de la Fábrica da Luz de Segade.

Además, Caldas cuenta también con dos Fillos Adoptivos: el periodista, Raimundo García Domínguez ‘Borobó’, natural de Cesures, y Maximino Rodríguez Buján ‘Máximo Sar’, juez y divulgador de la historia de Caldas.

Aunque este nombramiento contó con el favor de toda la Corporación, desde el PP sí explicaron que les habría gustado que esta fuera una propuesta conjunta y no una “idea plantexada desde a Alcaldía”.