Caldas debe modificar el PXOM para construir un parking en el instituto

Diputados del PPdeG en el IES Aquis Celenis de Caldas Cedida

El proyecto para ampliar el acceso y para construir un aparcamiento público en las inmediaciones del IES Aquis Celenis de Caldas requiere de una modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), proceso que se formalizará en cuanto se incorpore un nuevo asesor jurídico al Concello para poder llevar a cabo estas funciones administrativas.

Así lo aclaró el alcalde caldense, Jacobo Pérez, tras la denuncia del Partido Popular por los retrasos y la “paralización” de esta obra que prometía salir adelante antes de finalizar la ampliación del centro escolar. Al parecer un acuerdo Xunta-Concello obligaba al gobierno caldense a ensanchar la calle y dotar a esta zona de un espacio de estacionamiento mientras la entidad autonómica acometía las obras de ampliación en el IES Aquis Celenis. Sin embargo, este mes de junio los trabajos, valorados en casi seis millones de euros, finalizaron con éxito pero el ejecutivo local no pudo avanzar en su parte: la instalación de un aparcamiento.

“Las complicaciones que supone el cambio de un PXOM hicieron imposible cumplir con este trámite. No por dejadez, sino por dificultades sobrevenidas”, aclaró Pérez.

Se necesita asesor jurídico

Y es que desde el pasado mes de febrero el asesor jurídico que se ocupaba de estas labores en el Concello sacó plaza en otro municipio y dejó desierto el puesto en Caldas. Ahora, lo primordial, tal y como aseguró en regidor, es cubrir esta vacante para poder sacar adelante tanto este trámite como el del centro médico, otra de las grandes apuestas del gobierno para este mandato y que por el momento continúa paralizado también por múltiples procesos administrativos que solventar.

Una vez que se pueda modificar el Plan Xeral de Ordenación Municipal el siguiente paso será redactar un proyecto, ya que el regidor insiste en que no tiene sentido hacerlo antes. La previsión por tanto es que el cumplimiento del acuerdo Xunta-Concello se alargue en el tiempo dados los trámites pendientes y la “complejidad” del proceso.

Entre tanto el centro ya goza de más de 2.000 metros cuadrados de superficie construida, una de las obras más faraónicas de la Conselleria de Educación dentro de su Plan de nueva arquitectura pedagógica.