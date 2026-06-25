Caldas concederá hoy el título de Fillo Predilecto da Vila a Alfonso VII

El rey Alfonso VII será nombrado Fillo Predilecto da Vila de Caldas de Reis Cedida

El Pleno le concederá hoy el título de Fillo Predilecto da Vila de Caldas de Reis al rey Alfonso VII, una promesa que se anunció ya el pasado mes de marzo durante las jornadas que la asociación cultural Terra Calda organizó para conmemorar el 900 aniversario de la coronación de este monarca.

Este homenaje llega acompañado de otra iniciativa de la asociación Terra Calda que sigue en marcha y que, aseguran, avanza a buen ritmo: el “crowdfunding” para instalar en el centro de la villa la escultura en granito de Alfonso VII. “Volcáronse a Asociación de Hosteleiros e algunhas empresas e eu creo que ímos chegar, así que estamos moi contentos porque respostou todo o mundo”, explica Elena Cabrejas, miembro de la entidad cultural.

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Este proyecto para recaudar fondos arrancó el pasado mes de mayo y pautó como fecha límite el próximo 30 de junio. Será entonces cuando se cierre el plazo para poder participar a través de la plataforma Verkami. En concreto el coste de la iniciativa será de unos 9.000 euros sumando la construcción de la figura de granito -que ya está finalizada-, el traslado de la misma, la impresión de láminas y panfletos publicitarios, y más.

Asistencia al Pleno

La asociación recibió hace apenas unos días la noticia de la aprobación que se acordará hoy en el Pleno para nombrar Fillo Predilecto al soberano caldense. “Enterámonos o outro día e a verdade é que estamos súper contentos. De feito, temos pensado ir algúns de nós como representación á sesión plenaria para, cando menos, aplaudir ou para o que faga falta, porque parecía mentira que unha vila como Caldas, cunha figura tan senlleira como Alfonso VII, nunca lle dedicase ningunha mención”, apuntó Cabrejas, quien insiste en que esta denominación hará justicia finalmente con una figura histórica.

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Actividad de control

Más allá de la concesión de este título, al Pleno se llevarán también actividades de control tales como la rendición de cuentas de algunos decretos, así como de un informe de intervención sobre la innecesidad de formular un Plan económico-financiero.