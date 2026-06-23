El proyecto que busca digitalizar la información por municipios pone la mira en el Xacobeo

Caldas fue el concello que ejemplificó la utilidad de Local Node Cedida

Local Node es el proyecto caldense desarrollado por los emprendedores Gael González, Álvaro Freire y Alex Fariña que se presentó este pasado fin de semana en Sanxenxo con el objetivo de convertirse en el punto único de acceso a toda la información y servicios de las localidades del Camino de cara al próximo Xacobeo.

El programa que nació en Caldas, municipio que sirve además como ejemplo en lo que es el plan piloto de la herramienta, fortalece la comunicación local, impulsa la digitalización del comercio de proximidad, conecta a los y las vecinas, visitantes y peregrinos con toda la información relevante.

Distintos módulos en la herramienta

Entre los módulos que ofrece Local Node, uno de los más destacados es el área de hostelería, que incorpora funcionalidades innovadoras como visitas virtuales en 3D, cartas digitales inteligentes y herramientas diseñadas para mejorar la experiencia de clientes y establecimientos. A ello se suman otros módulos dedicados a planes y actividades, transporte, eventos, noticias, avisos y servicios de interés para la ciudadanía.

Caldas será ejemplo de futuro con una aplicación gratuita que integra todos los servicios de un municipio Más información

Durante la presentación, a la que acudieron representantes institucionales y empresariales, Gael González fue el encargado de exponer la necesidad de construir nuevas herramientas que fortalezcan la conexión entre las personas y sus municipios. Por su parte, Freire realizó un recorrido por los diferentes módulos, mientras que Fariña llevó a cabo una demostración en vivo de la plataforma con Caldas como ejemplo de lo que Local Node es capaz de hacer.