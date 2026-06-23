Educación desmiente a Fariña y asegura que la unitaria de Santo André seguirá abierta

Román Rodríguez, el Conselleiro de Educación Gonzalo Salgado

La Xunta desmiente las palabras del BNG de Caldas y asegura que no cerrará la escuela unitaria de Santo André de Cesar, una de las cuatro que conforman el Colexio Rural Agrupado, ya que con los datos de matrícula actuales se puede garantizar la continuidad de la actividad en el centro.

Desde la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional lamentan por tanto la actitud del Concello caldense al “xerar intranquilidade entre as familias” y aclaran que el propio gobierno local sabía que el plazo para formalizar la matrícula está abierto hasta el próximo 30 de junio. “As decisións en canto á reorganización de centros tómaas, explícaas e comunícaa todos os anos a Xunta de Galicia cando existen decisións en firme. Polo tanto, non é de recibo que o Concello de Caldas difunda suposicións coa intención de botar por terra o enorme investimento da Consellería neste concello”, apuntan.

El BNG de Caldas denuncia que la Xunta pretende cerrar la unitaria de Santo André Más información

El portavoz nacionalista y teniente de alcalde, Manuel Fariña, aseguró que la dirección del centro fue informada el lunes de que existía una propuesta de cierre. Sin embargo, tras la respuesta firme de la Consellería, Fariña celebra que la unitaria se mantenga abierta y considera que la rápida denuncia pública del BNG fue uno de los motores que frenó la decisión injustificada.

El nacionalista explica que el mismo jefe territorial de Educación, César Pérez Ares, le comunicó al centro que la información difundida sobre un posible cierre había sido un error, ya que el aula cumplía los criterios de alumnado establecidos por el órgano autonómico.