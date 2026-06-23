Caldas reparte 20.000 mapas para promocionar sus ocho rutas como atractivo turístico

Presentación de los mapas y los manteles con las rutas caldenses Cedida

El Concello de Caldas de Reis y la Asociación de Hostelería se unen una vez más para promocionar y dar visibilidad a los atractivos del municipio como recurso turístico, más allá de su amplia oferta termal o del Camino Portugués. Al igual que ya se hizo en años anteriores, se está llevando a cabo una ambiciosa campaña de promoción para dar a conocer las ocho rutas por las parroquias con puntos de partida estratégicos como la Carballeira o en las inmediaciones de la explanada de A Tafona.

Para ello, se están repartiendo más de 20.000 unidades de manteles de papel entre todos los negocios hosteleros, así como mapas en hoteles y establecimientos comerciales, en los que se incluye un código QR con toda la información sobre estos espacios.

Este año, más unidades

El alcalde, Jacobo Pérez, acompañado por el presidente de la Asociación de Hostelería, Jesús Fariña, presentó estos diseños y aclaró que este año se repartirán aún más unidades dado el éxito que tuvieron en el 2025. Pérez Gulín también destacó el imprescindible papel que desempeñan sectores como la restauración o el comercio local, no solo como dinamizadores económicos y sociales, sino también como agentes protagonistas a la hora de dar a conocer la belleza y los recursos de Caldas de Reis.

Las ocho rutas de Caldas

Las ocho rutas que forman parte de esta red promocional son las siguientes: la Ruta das Pedras; Camiño e Bosque; el sendero hasta la parroquia de Arcos; Fábrica da Luz y San Andrés de César; la Ruta dos Campaneiros; la Ruta por la Vía Verde; Fervenza de Segade; y finalmente el camino hasta la parroquia de Godos.