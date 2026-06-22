El BNG de Caldas denuncia que la Xunta pretende cerrar la unitaria de Santo André

El concejal de Educación, Manuel Fariña Cedida

El BNG de Caldas asegura que la Consellería de Educación tiene intención de suprimir la unidad de Educación Infantil de Santo André, perteneciente al Colexio Rural Agrupado. El portavoz nacionalista y teniente de alcalde, Manuel Fariña, califica la medida de “incomprensible” e “inxustificable”. Señala el edil que la dirección del centro fue informada esta mañana de lunes de que existe una propuesta de cierre.

“A situación resulta especialmente grave, porque a aula cumpre cos mínimos de alumnado establecidos pola propia Xunta de Galicia”, es decir, cinco personas, explica Fariña, que lamenta que “a única resposta que atopamos son os recortes”.

Otros casos en Portas

Para el nacionalista se trata de “un novo ataque frontal da Xunta contra o municipio de Caldas, contra o ensino público e contra o rural galego” y recuerda que en los dos últimos años ya se sprimieron unidades en el San Clemente. Acusa al conselleiro, Román Rodríguez, de buscar “o desmantelamento progresivo” de la escuela pública. “O propio Partido Popular xa lanzara en 2024 un globo sonda falando da necesidade de reconfigurar o sistema”, apunta Fariña, que manifiesta su “máxima preocupación” por la situación y exige a la administración autonómica la retirada inmediata de la propuesta de cierre de la unitaria de Santo André. Donde ya es definitiva esta medida es en Portas, que se queda sin este modelo de educación infantil. Las escuelas de Lantaño y Romai cerrarán sus puertas para el próximo curso, al no alcanzar el mínimo de alumnado que exige la Xunta para mantenerlas abiertas.