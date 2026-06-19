El PP denuncia la "paralización" del Concello en la ampliación del acceso y la construcción de un aparcamiento en el Aquis Celenis

Diputados del PPdeG en el IES Aquis Celenis de Caldas Cedida

El PPdeG denuncia la paralización del proyecto para ampliar el acceso y la construcción de un aparcamiento público en las inmediaciones del renovado IES Aquis Celenis de Caldas.

Los parlamentarios Raúl Santamaría y Manuel Santos visitaron el instituto, que acaba de ser modernizado y ampliado por la Xunta de Galicia con una inversión de 5,4 millones de euros, en compañía del portavoz municipal del PP, Fernando Pérez, y de otros concejales populares. Allí recordaron que en el acuerdo Xunta-Concello para la mejora del IES figuraba la obligación municipal de ensanchar la calle y dotar a esta zona de un espacio de estacionamiento, pero lamentaron que en los últimos treinta meses el ejecutivo local no haya realizado ni un solo avance.

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Por su parte, Fernando Pérez, recordó que la actuación del Concello en el proyecto de ampliación del IES fue totalmente "obstruccionista", ya que bloqueó el inicio de la obra al no ceder una parcela a la empresa adjudicataria para el acopio de materiales, pese a haberse comprometido a ello.

Aún sin terrenos

Ahora, el edil popular lamenta que ni siquiera se haya iniciado el procedimiento para obtener los terrenos con el fin de ensanchar la vía y crear el aparcamiento. Pérez, asegura que llevará esta exigencia al Pleno municipal ante la “gravidade” de esta cuestión.