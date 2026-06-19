Caldas autoriza 62 hogueras particulares para celebrar las noches de San Xoán y San Pedro

Jóvenes disfrutando de la noche de San Xoán Gonzalo Salgado

El Concello de Caldas autoriza un total de 62 hogueras particulares para celebrar las noches de San Xoán y San Pedro, una cifra que, según apunta la administración local, confirma el gran arraigo de estas fechas entre los y las vecinas.

Las 62 hogueras autorizadas se distribuyen por diferentes parroquias y lugares del municipio y podrán celebrarse siempre y cuando se respeten los horarios, las distancias de seguridad y el resto de las medidas recogidas en la normativa municipal.

Así, las hogueras solo podrán permanecer encendidas entre las 20:00 horas y las 3:30 de la madrugada y las personas organizadoras deberán contar con los medios necesarios para extinguir el fuego en caso de necesidad. Además, también está prohibida la quema de materiales contaminantes o peligrosos, como plásticos, neumáticos, aerosoles u otros residuos similares.

Para garantizar la máxima seguridad, la Policía Local realizará labores de supervisión a lo largo de las celebraciones, comprobando que se cumplan estas condiciones.