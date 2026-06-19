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Caldas

Arroja por la ventanilla más de 75 gramos de heroína al topar un control en la AP-9, en Saiar

La Fiscalía pide ahora para el acusado cuatro años y seis meses de prisión y una multa de 10.270 euros

Fátima Pérez
19/06/2026 21:19
Fachada de la Audiencia de Pontevedra
Fachada de la Audiencia de Pontevedra
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La Fiscalía pide para un hombre cuatro años y seis meses de prisión, así como una multa de 10.270 euros, tras arrojar desde su vehículo más de 75 gramos de heroína y un gramo de cocaína al detectar un Operativo Preventivo de Seguridad Ciudadana en el peaje de la AP-9 a la altura de  Saiar, en Caldas de Reis.

El hombre, con antecedentes penales por este mismo delito, viajaba solo por la autopista cuando la Guardia Civil le dio el auto y se le incautaron más de 3.300 euros en heroína y 91 euros en cocaína que arrojó minutos antes por la ventanilla de su coche.

Se le acusa por tanto de un delito contra la salud pública al poseer, con intención de distribuir el contenido, sustancias que causan graves daños a la salud física y mental.

La pena que se solicita es de cuatro años y seis meses de prisión, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y multa de 10.270 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de tres meses en caso de impago.

Por todo ello, la Fiscalía solicita que se proceda a la apertura del juicio oral y a remitir las actuaciones al Órgano correspondiente. Así el próximo 25 de junio, a las 10 horas, se realizará una audiencia preliminar en la Audiencia Provincial de Pontevedra para valorar si se llega a celebrar o no un juicio para el acusado. 

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