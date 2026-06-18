Caldas, Sanxenxo, Ribeira y A Pobra repiten como sedes del Atlántica, el Festival Internacional de Narración Oral

Presentación de la décimo cuarta edición del Festival Atlántica Cedida

Atlántica, el Festival Internacional de Narración Oral que se celebrará del 26 de junio al 10 de julio, pasará un año más por Arousa con paradas en Ribeira, Caldas de Reis, Sanxenxo y A Pobra do Caramiñal. Este proyecto nació en el año 2013 con la intención de convertirse en un espacio que reuniera voces e historias de perfiles atlánticos difundiendo una narrativa integradora, igualitaria y sostenible.

En concreto Atlántica reunirá este año a 50 artistas procedentes de diferentes lugares de la península ibérica y América Latina, consolidando así una red de intercambio en torno a las artes escénicas de la palabra.

Más allá de los 33 municipios que visitará el festival y de los 62 espacios escénicos, en Arousa ofrecerá hasta ocho espectáculos, tanto de su programación infantil como para adultos.

Todas las fechas y localizaciones

Así, el próximo 2 de julio, a las 11:00 horas, Dani Blanco presentará su espectáculo infantil, ‘Can de palleiro’, a los niños del programa Concilia Sanxenxo en el CEIP Telleiro de Noalla.

El 3 de julio, a las 21:00 horas, actuará Irene Reina con ‘Raianas’ en los Xardíns do Pazo do Couto, en A Pobra. Ese mismo día, y de nuevo a las 21:00 horas, en Ribeira, se podrá asistir al espectáculo de António Fontinha y Esmeralda Folgado con ‘Inequivocamente’.

Por su parte, a las 11:00 horas María da Pontragha interpretará ‘Donas do lugar’ para el público de la ludoteca de verano en el Botánico de Caldas y, a las 21:00 horas, la agrupación Música Miúda narrará ‘Historias de bemol pequeno’ en Casa Mariñeira Don Fernando, en Sanxenxo.

Finalmente, el 4 de julio José Luis Gutiérrez, también conocido como ‘Don Guti’, llevará su espectáculo ‘Filandar’ al Botánico de Caldas; Marita Martínez hará lo propio con ‘Contadiña’ en el convento de Santo Antón de A Pobra; y Carmen Conde con ‘O que non estaba escrito’ en el Lavadoiro de Penisqueira, en Aguiño. Todos serán a las 21:00 horas.