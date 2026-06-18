Caldas avanza en sus proyectos de mejora en el rural y adelanta que la EDAR llegará “en breve”

Jacobo Pérez, alcalde de Caldas de Reis Gonzalo Salgado

Caldas avanza en los proyectos que prometió al rural y espera recibir muy pronto la nueva Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de O Fieitoso. Concretamente la administración local informa de la reciente adjudicación de las obras para reparar el camino que pasa bajo la vía del AVE en el lugar de A Riba, en la parroquia de Godos, tras quedar la zona muy deteriorada en su día por las obras que ADIF ejecutó para instalar medidas de insonorización por el paso del tren. Se trata de una actuación para la que se invertirán más de 20.000 euros y que ejecutará la empresa Covsa.

Además, estos trabajos, tal y como recuerda el alcalde, forman parte de las actuaciones que se le trasladaron a los vecinos en las reuniones que celebró el Concello a comienzos de este año en las parroquias. En concreto, la idea es dotar la zona de un nuevo asfaltado para garantizar la seguridad de vehículos y peatones. La previsión es que las obras comiencen muy pronto.

Mejorar el acceso y pluviales

El regidor, Jacobo Pérez, adelanta que “próximamente” también se adjudicará otra obra importante en el rural, concretamente en el camino de San Martiño, en Arcos da Condesa. La idea aquí es mejorar el acceso e instalar una nueva red de pluviales, reforzando los servicios básicos. Esta actuación asciende hasta los 90.000 euros.

Pérez también destaca el avance en la licitación para abordar la primera fase de dotación de servicios básicos en el entorno de la iglesia de San Clemente, así como en los lugares de Baltar y Faramontáns.

EDAR de O Fieitoso

A mayores, el Concello prevé recibir muy pronto la nueva Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de O Fieitoso, en Carracedo, un actuación que comenzó el pasado mes de abril con vista a finalizar en verano y que será clave para el abastecimiento de agua en lugares como Cortiñas, Casalderrique, O Gorgullón y O Fieitoso.