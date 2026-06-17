Mañana último día para inscribirse en la primera Escuela Deportiva de Verano municipal en Caldas

Casa do Concello de Caldas Gonzalo Salgado

El Concello de Caldas recuerda que mañana termina el plazo para inscribirse en la primera Escuela Deportiva de Verano municipal, una iniciativa que ofrece una programación diseñada para que los jóvenes de entre 10 y 15 años gocen de un mes de vacaciones activo, divertido y “cheo de experiencias”.

Durante la actividad se practicarán disciplinas como baloncesto, voleibol, tenis, tenis de mesa, pádel, balonmano, fútbol sala o sesiones en la piscina municipal, entre muchas otras propuestas.

También habrá excursiones para conocer mejor el patrimonio natural y paisajístico del municipio, con visitas previstas a espacios como el Xardín Botánico o la fervenza de Segade. La programación se desarrollará entre el 2 y el 31 de julio, en horario de 9:00 a 14:00 horas.